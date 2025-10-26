Şanlıurfa'da Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı: Zanlı A.S. Tutuklandı

Şanlıurfa'da polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Olay ve soruşturma detayları

Dün, Eyyübiye Polis Merkezi önünde nöbet tutan bir polis memuruna bıçaklı saldırıda bulunuldu. Saldırıda görevli polis memuru kolundan yaralandı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli A.S'ye (29), olay yerinde ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor.

Olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik önlemleri ve soruşturmanın seyriyle ilgili yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde polis merkezi önündeki nöbetçi polis bıçaklı saldırıda yaralandı, zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy (sağda), polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.