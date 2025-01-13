Şanlıurfa'da Polisin Heimlich Manevrasıyla Çocuk Kurtarıldı

Şanlıurfa'da nefes borusuna meyve parçası kaçan çocuk, polis ekiplerinin Heimlich manevrası ile hayata döndürüldü.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:24
Şanlıurfa'da Polisin Heimlich Manevrasıyla Çocuk Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Nefes Borusuna Meyve Parçası Kaçan Çocuk Kurtarıldı

Şanlıurfa'da yaşanan olayda, nefes borusuna meyve parçası kaçan bir çocuk, kahraman polislerin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde hayata döndü. Akçakale yolunda bulunan bir uygulama noktasında, İsmail Karakuş isimli vatandaş, çocuğu İbrahim Halil Efe Karakuş’un sağlık durumu ile ilgili yardım istedi.

Polis Hızla Hareket Geçti

Oğlunun nefes borusunun tıkandığını öğrenen polis ekipleri, derhal müdahale etti. Kısa sürede çocuğa uygulanan Heimlich manevrası ile meyve parçası çıkarılarak, çocuğun nefes alması sağlandı.

Polis ekipleri, durumu kontrol altına alınan Karakuş'u tedavi amacıyla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri, Karakuş'un polis aracıyla hastaneye götürülmesini açık bir şekilde gösterdi.

Şanlıurfa'da nefes borusuna meyve parçası kaçan çocuk, polisin Heimlich manevrası sayesinde...

Şanlıurfa'da nefes borusuna meyve parçası kaçan çocuk, polisin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. İbrahim Halil Efe Karakuş, sağlık kontrolü için Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da nefes borusuna meyve parçası kaçan çocuk, polisin Heimlich manevrası sayesinde...

Şanlıurfa'da nefes borusuna meyve parçası kaçan çocuk, polisin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. İbrahim Halil Efe Karakuş, sağlık kontrolü için Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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