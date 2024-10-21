Şanlıurfa'da Profesör Tutuklandı: İki Kadına Şiddet İddiası

Şanlıurfa'da Profesör Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, iki kadını darbettiği iddia edilen Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan, tutuklandı.

Suç Duyurusu ve Gözaltı Süreci

Avukat N.B.Ç. ve annesi L.Ö, birlikte yaşadıkları apartmanlarda meydana gelen olaylar nedeniyle Prof. Dr. Özkan hakkında tehdit ve darp suçlamasıyla Birecik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yapılan suç duyurusunun ardından süreç hızla ilerledi.

Adli Sürecin Devamı

Gözaltına alınan Prof. Dr. Özkan, emniyet müdürlüğündeki işlem ardından adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi hakimlik, kendisine yöneltilen 'darp ve silahla tehdit' suçlamaları nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

Üniversiteden Açıklama

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şunları ifade etti: "Üniversitemiz öğretim üyelerinden müessif bir olaya karıştığı bilgisini sosyal medya aracılığıyla öğrendiğimiz Prof. Dr. Devrim Özkan'ın idari görevine son verilmiştir. Kadına ve tüm canlılara şiddete karşı olduğumuzu bildirir, üzüntümüzü kamuoyuyla paylaşırız."