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Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Etkili, Büyükşehir Belediyesi'nden Müdahale

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, su birikintilerine ve ulaşımda zorluklara yol açtı. Büyükşehir Belediyesi gerekli müdahalelerde bulunuyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:50
Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Etkili, Büyükşehir Belediyesi'nden Müdahale

Şanlıurfa'da Sağanak Yağışın Etkileri

Şanlıurfa'da meydana gelen sağanak yağış, kentin birçok noktasında su birikintilerine neden oldu. Yerel halk, bazı caddelerde ve sokaklarda ilerlerken zorluklarla karşılaştı.

Büyükşehir Belediyesi'nden Açıklama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) ile Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin, yağış nedeniyle oluşan sorunları gidermek için aktif olarak çalışmalara devam ettiğini duyurdu.

Vatandaşlara Uyarı

Belediye, vatandaşlardan can güvenliği açısından zemin katlarda bulunmamalarını ve taşkın riski taşıyan dere yatakları gibi alanlarda dikkatli olunmasını istedi. Şanlıurfa kent merkezi ile bazı ilçelerde yapılan yağış uyarıları neticesinde, ekiplerin seferberliği devam etmekte.

Şanlıurfa'da kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine...

Şanlıurfa'da kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine yol açtı. Bazı araç sürücüleri zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Şanlıurfa'da kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine...

Şanlıurfa'da kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine yol açtı. Bazı araç sürücüleri zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Şanlıurfa'da kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine...

Şanlıurfa'da kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine yol açtı. Bazı araç sürücüleri zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

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