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Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Şanlıurfa'da sağanak yağışlar caddelerde su birikintilerine yol açtı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 18:26
Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Şanlıurfa'da Sağanak Yağışlar İle Mücadele

Şanlıurfa'da etkisini gösteren sağanak yağış, kent genelinde yer yer su birikintilerine neden oldu. Tarım alanlarına fayda sağlasa da, caddelerde meydana gelen su birikintileri araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına yol açtı.

Olayın Detayları

Yoğun yağışlar, özellikle Şanlıurfa'nın merkez ilçelerinde etkili olurken, trafikte bazı aksamaların yaşandığı bildirildi. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle araçlarını ilerletmekte zaman zaman zorluk çekti.

Yetkililer, yağışların etkisinin devam etmesi beklenirken, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kent genelindeki bazı bölgeler için yağış uyarısının yapıldığı da belirtilmişti.

Son Durum

Şanlıurfa'da sağanak yağışların sürmesi bekleniyor. Yerel yönetimler ve________(kuruluş adı)_____, bu durumla ilgili gerekli önlemleri almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine...

Şanlıurfa'da kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine yol açtı. Bazı araç sürücüleri zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Şanlıurfa'da kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine...

Şanlıurfa'da kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine yol açtı. Bazı araç sürücüleri zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Şanlıurfa'da kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine...

Şanlıurfa'da kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine yol açtı. Bazı araç sürücüleri zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

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