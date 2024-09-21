Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Şanlıurfa'da Sağanak Yağışlar İle Mücadele

Şanlıurfa'da etkisini gösteren sağanak yağış, kent genelinde yer yer su birikintilerine neden oldu. Tarım alanlarına fayda sağlasa da, caddelerde meydana gelen su birikintileri araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına yol açtı.

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