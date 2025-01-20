Şanlıurfa'da Sahte MİT Mensubu Tutuklandı

Şanlıurfa'da, kendini MİT mensubu olarak tanıtan M.P. adlı kişi, operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:48
Şanlıurfa'da Sahte MİT Mensubu Tutuklandı

Şanlıurfa'da Sahte MİT Mensubu Operasyonu

Şanlıurfa'da, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan bir birey tutuklandı. Bu olay, güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz operasyon sonucunda gerçekleşti.

Ortak Operasyon ile Yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT, Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu Şanlıurfa'da sahte MİT mensubu M.P. yakalandı.

Şantaj ve Baskı Yoluyla Hileli Kazanç

M.P.'nin, bir süredir Şanlıurfa başta olmak üzere çeşitli şehirlerde kendisini MİT mensubu olarak tanıttığı ve bu yolla irtibat sağladığı kişilere şantaj ve baskı uygulayarak para ve altın temin etmeye çalıştığı tespit edildi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Düzenlenen ortak operasyon neticesinde M.P. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi. Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının...

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ortak operasyonla Şanlıurfa'da sahte MİT mensubu yakalandı. ​Düzenlenen ortak operasyonla adreste yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi.

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