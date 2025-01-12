Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde 7 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobil kazasında 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay, Yakup B. (26) idaresindeki 33 ALC 105 plakalı aracın, kırsal Çiftlik Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilmesiyle gerçekleşti.

Kazada Yaralananlar

Kaza sonucunda araba içerisinde bulunan Muhammed (20), Zeynep (20), Ceylan (24), Esra (23), Zeynep (10) ve Ebrar B. (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.