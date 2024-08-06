Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Şanlıurfa'da Sıcaklık Rekoru: 46 Dereceyi Aştı

Şanlıurfa'da sıcak hava nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor, vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:21
Şanlıurfa'da Sıcaklık Rekoru: 46 Dereceyi Aştı

Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkili Oluyor

Şanlıurfa'da, termometreler 46 dereceye kadar yükseldi. Bu sıcaklık, Türkiye'de ölçülen en yüksek değerler arasında yer alıyor ve kentin yaşamını zorlaştırıyor.

Vatandaşlar Sıcağa Karşı Önlemler Alıyor

Sıcak hava koşulları altında, kent sakinleri parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi gibi yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor. Bazı vatandaşların ise güneşten korunmak için şemsiye kullandığı gözlemlendi.

Devlet Duyarlılığı

Yetkililer, bu tür sıcaklıklarda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor ve vatandaşlardan gerektiğinde serin alanlara yönelmelerini öneriyor.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak