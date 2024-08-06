Şanlıurfa'da Sıcaklık Rekoru: 46 Dereceyi Aştı

Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkili Oluyor

Şanlıurfa'da, termometreler 46 dereceye kadar yükseldi. Bu sıcaklık, Türkiye'de ölçülen en yüksek değerler arasında yer alıyor ve kentin yaşamını zorlaştırıyor.

Vatandaşlar Sıcağa Karşı Önlemler Alıyor

Sıcak hava koşulları altında, kent sakinleri parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi gibi yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor. Bazı vatandaşların ise güneşten korunmak için şemsiye kullandığı gözlemlendi.

Devlet Duyarlılığı

Yetkililer, bu tür sıcaklıklarda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor ve vatandaşlardan gerektiğinde serin alanlara yönelmelerini öneriyor.