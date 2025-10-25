Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Bozova'da düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Bozova ilçesinde çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreste yapılan aramada, piyade tüfeği, 2 şarjör ile 267 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

