Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen operasyonda piyade tüfeği, 2 şarjör ve 267 fişek ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 20:08
Bozova'da düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Bozova ilçesinde çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreste yapılan aramada, piyade tüfeği, 2 şarjör ile 267 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

