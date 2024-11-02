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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı ve birçok silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:42
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Karşı Operasyon

Şanlıurfa, Türkiye - Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinesinde yapılan operasyon sonucu, 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, devletin güvenliği adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Vali Hasan Şıldak'tan Açıklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Siverek ilçesinde belirlenen 7 adrese yönelik operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, toplamda 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 otomatik tabanca, 6 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 29 şarjör, gece görüşlü dürbün ve 1347 mermi ele geçirildi. Bu durum, bölgede silah kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Sonuç

Şanlıurfa'daki bu operasyon, güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini göstermektedir. Yetkililerin açıklamalarına göre, gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında yasal süreç başlatılacak.

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