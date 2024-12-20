Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Şanlıurfa, silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona sahne oldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde 7 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Operasyondan Ele Geçirilenler

Operasyon sırasında, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 30 şarjör ve 1497 mermi ele geçirildi. Bu kapsamda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Silahların Gizlendiği Yerler

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon detaylarına yer verdi. Paylaşılan görüntülerde, ele geçirilen silahların bir evin bahçesindeki taş duvar içerisinde ve mısır tarlasında gizli yerlerde saklandığı görüldü.

Bu operasyon, güvenlik güçlerinin silah kaçakçılığına karşı kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.