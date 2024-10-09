DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,52 0,4%
ALTIN
2.879,77 0,16%
BITCOIN
2.122.695,32 0,53%

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Siverek'te gerçekleştirilen operasyonla silah kaçakçılığı yapan 3 kişi yakalandı, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:09
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dicle Mahallesi'nde 3 farklı adrese baskın yaptı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyon sonucunda, aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 158 adet mermi ve 4 adet şarjör yer aldı. Gözaltı Süreci

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ş.Y., R.G. ve F.G. isimli şahıslar, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Yetkililer, silah kaçakçılığına yönelik mücadelenin devam edeceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunanistan'da Doktorlar İstifa Etti: Personel Yetersizliği Krizi
2
Kişisel Verileri Koruma Kurulu İçin Adaylar Belirlendi
3
Mozambik'te Genel Seçimler İçin Heyecan Başladı
4
Hava Kuvvetleri Ambulans Uçağı Acil Organ Nakli İçin Havalandı
5
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Domuz Eti Açıklaması
6
Beşiktaş'ta Kediyi Pencereden Attığı İddiasıyla Yargılanan Sanığa 3 Yıla Kadar Hapis İstemi
7
Erzurum'da 6-8 Ekim Olaylarına Yönelik Operasyon: 25 Şüpheli Yakalandı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak