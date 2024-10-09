Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dicle Mahallesi'nde 3 farklı adrese baskın yaptı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyon sonucunda, aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 158 adet mermi ve 4 adet şarjör yer aldı. Gözaltı Süreci

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ş.Y., R.G. ve F.G. isimli şahıslar, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Yetkililer, silah kaçakçılığına yönelik mücadelenin devam edeceğini belirtti.