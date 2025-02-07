Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Büyük Darbe

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Harran ilçelerinde gerçekleştirilen kapsamlı bir silah kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonun Detayları

Vali Şıldak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde belirlenen adreslere yönelik başarılı bir operasyon düzenlediğini açıkladı. Bu operasyonda, toplamda 5 tabanca, 2 av tüfeği, farklı silahlara ait 13 şarjör, 162 mermi ve ayrıca 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Operasyon sonucunda yakalanan 3 zanlı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, bu tür operasyonların silah kaçakçılığına karşı mücadelede kararlılıkla devam edeceğini belirtti.