Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen kapsamlı silah kaçakçılığı operasyonu, il genelinde önemli bir başarı ile sonuçlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlar, Akçakale, Siverek, Viranşehir ve Şanlıurfa merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Silahlar

Yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 29 ruhsatsız tabanca, 32 şarjör ve 56 mermi ele geçirildi. Bu operasyon, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele amacıyla yapıldı.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Operasyonda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme, bu şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına karar verirken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Şanlıurfa ilinde güvenliğin artırılması ve yasa dışı silah faaliyetlerinin engellenmesi açısından oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 4 uzun namlulu tüfek, 29 ruhsatsız tabanca, 32 şarjör ve 56 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 4 uzun namlulu tüfek, 29 ruhsatsız tabanca, 32 şarjör ve 56 mermi ele geçirildi.