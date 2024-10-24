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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 7 kişi silah kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:21
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen büyük bir silah kaçakçılığı operasyonunda, toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Vali Hasan Şıldak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir ilçesinde hedef alınan 7 farklı adrese operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda, 2 adet G-1 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 piyade tüfeği, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 14 şarjör ve 767 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Vali Şıldak, gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

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