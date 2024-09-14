Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Karşı Operasyon

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, silah kaçakçılığı şüphesiyle 5 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli adreslere baskınlar yapılmıştır. Yürütülen araştırmalarda, bu kişilerin silah kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Ele Geçirilen Mühimmatlar

Yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 adet hücum yeleği gibi çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir.

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.