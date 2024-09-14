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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 5 silah kaçakçısı gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:23
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Karşı Operasyon

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, silah kaçakçılığı şüphesiyle 5 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli adreslere baskınlar yapılmıştır. Yürütülen araştırmalarda, bu kişilerin silah kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Ele Geçirilen Mühimmatlar

Yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 adet hücum yeleği gibi çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir.

Jandarma ekipleri, silah kaçakçılığına karşı mücadelelerine aralıksız devam etmektedir.

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda...

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda...

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda...

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda...

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

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