Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Darbe: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Şanlıurfa'da, düzenlenen operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu önemli operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleşti.
Operasyonun Detayları
Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde belirlenen 4 adrese yapılan baskında, çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında:
- 3 G-3 piyade tüfeği
- 1 AK-47 piyade tüfeği
- 3 av tüfeği
- 1 tabanca
- 1 havalı tüfek
- 992 mermi
- 20 şarjör
- 2 keskin nişancı tüfek şarjörü
- 2 el dürbünü
- 2 av tüfeği dürbünü
- 6 alev gizleyen araç ve lazer pointer
Bu operasyon, Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı faaliyetlerine karşı alınan ciddi bir önlem olarak değerlendiriliyor.
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 G-3 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 3 av tüfeği, tabanca, havalı tüfek, 992 mermi, 20 şarjör, 2 keskin nişancı tüfek şarjörü, 2 el dürbünü, 2 av tüfeği dürbünü ile 6 alev gizleyen ve lazer pointer ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 G-3 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 3 av tüfeği, tabanca, havalı tüfek, 992 mermi, 20 şarjör, 2 keskin nişancı tüfek şarjörü, 2 el dürbünü, 2 av tüfeği dürbünü ile 6 alev gizleyen ve lazer pointer ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 G-3 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 3 av tüfeği, tabanca, havalı tüfek, 992 mermi, 20 şarjör, 2 keskin nişancı tüfek şarjörü, 2 el dürbünü, 2 av tüfeği dürbünü ile 6 alev gizleyen ve lazer pointer ele geçirildi.