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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Darbe: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:04
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Darbe: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da, düzenlenen operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu önemli operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleşti.

Operasyonun Detayları

Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde belirlenen 4 adrese yapılan baskında, çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında:

  • 3 G-3 piyade tüfeği
  • 1 AK-47 piyade tüfeği
  • 3 av tüfeği
  • 1 tabanca
  • 1 havalı tüfek
  • 992 mermi
  • 20 şarjör
  • 2 keskin nişancı tüfek şarjörü
  • 2 el dürbünü
  • 2 av tüfeği dürbünü
  • 6 alev gizleyen araç ve lazer pointer

Bu operasyon, Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı faaliyetlerine karşı alınan ciddi bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3...

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 G-3 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 3 av tüfeği, tabanca, havalı tüfek, 992 mermi, 20 şarjör, 2 keskin nişancı tüfek şarjörü, 2 el dürbünü, 2 av tüfeği dürbünü ile 6 alev gizleyen ve lazer pointer ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3...

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 G-3 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 3 av tüfeği, tabanca, havalı tüfek, 992 mermi, 20 şarjör, 2 keskin nişancı tüfek şarjörü, 2 el dürbünü, 2 av tüfeği dürbünü ile 6 alev gizleyen ve lazer pointer ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3...

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 G-3 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 3 av tüfeği, tabanca, havalı tüfek, 992 mermi, 20 şarjör, 2 keskin nişancı tüfek şarjörü, 2 el dürbünü, 2 av tüfeği dürbünü ile 6 alev gizleyen ve lazer pointer ele geçirildi.

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