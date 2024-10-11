Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Darbe: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da, düzenlenen operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu önemli operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleşti.

Operasyonun Detayları

Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde belirlenen 4 adrese yapılan baskında, çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında:

3 G-3 piyade tüfeği

1 AK-47 piyade tüfeği

3 av tüfeği

1 tabanca

1 havalı tüfek

992 mermi

20 şarjör

2 keskin nişancı tüfek şarjörü

2 el dürbünü

2 av tüfeği dürbünü

6 alev gizleyen araç ve lazer pointer

Bu operasyon, Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı faaliyetlerine karşı alınan ciddi bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 G-3 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 3 av tüfeği, tabanca, havalı tüfek, 992 mermi, 20 şarjör, 2 keskin nişancı tüfek şarjörü, 2 el dürbünü, 2 av tüfeği dürbünü ile 6 alev gizleyen ve lazer pointer ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 G-3 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 3 av tüfeği, tabanca, havalı tüfek, 992 mermi, 20 şarjör, 2 keskin nişancı tüfek şarjörü, 2 el dürbünü, 2 av tüfeği dürbünü ile 6 alev gizleyen ve lazer pointer ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 G-3 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 3 av tüfeği, tabanca, havalı tüfek, 992 mermi, 20 şarjör, 2 keskin nişancı tüfek şarjörü, 2 el dürbünü, 2 av tüfeği dürbünü ile 6 alev gizleyen ve lazer pointer ele geçirildi.