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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 2 silah kaçakçısı yakalandı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:40
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bir operasyonda, yasa dışı silah ticaretiyle bağlantılı iki kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" amacıyla Karaköprü ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sonucunda, 3 tabanca, 7 şarjör, 79 mermi, 2 tabanca kasası, 5 tabanca üst kapağı, tabanca iğnesi, 2 tabanca horozu, tabanca tetiği, tabanca yayı, 2 tabanca kabzesi ve 4 silah parçası ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gözaltına alınan iki zanlı, ifadeleri alınmak üzere jandarma birimlerine götürüldü.

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