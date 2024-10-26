Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bir operasyonda, yasa dışı silah ticaretiyle bağlantılı iki kişi gözaltına alındı.
Operasyon Detayları
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" amacıyla Karaköprü ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Ele Geçirilen Malzemeler
Operasyon sonucunda, 3 tabanca, 7 şarjör, 79 mermi, 2 tabanca kasası, 5 tabanca üst kapağı, tabanca iğnesi, 2 tabanca horozu, tabanca tetiği, tabanca yayı, 2 tabanca kabzesi ve 4 silah parçası ele geçirildi.
Gözaltına Alınan Şüpheliler
Gözaltına alınan iki zanlı, ifadeleri alınmak üzere jandarma birimlerine götürüldü.