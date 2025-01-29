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Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:54
Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde şiddetli bir silahlı kavga meydana geldi. Kendirci Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen ilgili birimlere bildirdi. Bölgeye hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan üç kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri olan Fatih Dağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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