Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 21:52
Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kale Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan mermiler, Bayram İl (25) ve Zübeyir İdiğ (23) adlı iki gence isabet etti. Olay yerine yapılan ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri acil olarak bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Polis...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Polis...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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