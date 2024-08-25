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Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eyyübiye ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:35
Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa Eyyübiye'de Silahlı Saldırı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 23 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay, Eyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Ardından Hızla Harekete Geçildi

Dönerci İsmail A.'ya yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinden geçen bir araçla pompalı tüfekle ateş eden kişiler tespit edildi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hızlı bir operasyon gerçekleştirerek iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Vali'den Açıklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada canlı yayın yaparken yaralanan iş yeri sahibinin durumu hakkında bilgiler paylaşacağım. Olayın aydınlatılması için çalışmalar başlatıldı ve suç aletiyle birlikte şüpheliler yakalandı.” ifadelerini kullandı.

Yaralının Durumu İyi

Saldırı sonrası İsmail A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri, meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılması konusundaki çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

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