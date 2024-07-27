Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı Olayı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

Olayın Detayları

Motosikletli iki kişi, Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir iş yerini hedef aldı. Bu saldırıda, iş yeri çalışanları F.A. (22) ve M.E.Y. (16) yaralanarak hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların durumu konusunda henüz net bir bilgi verilmedi.

Olayın ardından, çevredekilerin acil yardım çağrısıyla birlikte Sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından en yakın hastaneye sevk edildi.

Polis Çalışmaları ve Güvenlik Kamerası İncelemeleri

Polis, olay yerinde inceleme başlatarak, saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma yürütüyor. Öte yandan, saldırı anını kaydeden güvenlik kameralarındaki görüntüler inceleniyor. Söz konusu görüntülerde, motosikletle gelen şahıslardan birinin ayağındaki sargıya dikkat çekiliyor; silahını ateşleyip hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. Sonuç olarak, Şanlıurfa'daki bu üzücü olay, bölgede güvenlik önlemlerinin artmasını gerektiren bir durum ortaya koymaktadır.