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Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Yakup Baydilli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:33
Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı Felaketi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Akşemsettin Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda 28 yaşındaki Yakup Baydilli hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, yürüyüş yaparken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce saldırıya uğrayan Baydilli, ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yakup Baydilli kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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