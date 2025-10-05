Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Haliliye'de Bir Kişi Ağır Yaralandı

Haliliye İpekyolu Mahallesi'nde M.A, A.D. tarafından silahlı saldırıya uğradı; ağır yaralanan M.A. Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne kaldırıldı, A.D. gözaltında.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 06:43
Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Haliliye'de Bir Kişi Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Haliliye'de bir kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.A. henüz bilinmeyen bir nedenle A.D. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerine müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Saldırıda ağır yaralanan M.A., sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltı

Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, şüpheli A.D.'yi gözaltına aldı.

