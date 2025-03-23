Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa Eyyübiye'de sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 21:20
Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, trajik bir kaza sonucu 2 yaşındaki bir çocuk sulama kanalına düşerek yaşamını yitirdi. Olay, kırsal Vergili Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Seyid Necip Yüksel, evinin yakınlarında oyun oynarken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Olayı gören çevredekiler, hemen küçük çocuğu kanaldan çıkardı.

Seyid, acil olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, ne yazık ki kurtarılamadı. Bu üzücü olay, yerel halk arasında büyük bir keder ve endişe yarattı.

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