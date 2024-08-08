Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Çocuk Kayboldu

Şanlıurfa'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Yahya Akmeşe (16) isimli genç, sulama kanalına düşerek kayboldu.

Olayın Gelişimi

Olay, Ünlü Mahallesi civarında gerçekleşti. Akmeşe, sulama kanalına girdikten kısa bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevrede bulunanlar durumu derhal yetkililere bildirdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ekipleri, jandarma ve dalgıç polisler olay yerine intikal etti. Ekipler, kaybolan genci bulmak için su altında ve yüzeyde arama çalışmalarına başladı, ancak Akmeşe'ye ulaşılamadı.

Arama Çalışmalarının Geleceği

Havanın kararması nedeniyle arama faaliyetlerine yarına kadar ara verilmek zorunda kalındı. Yetkililer, en kısa sürede genç için yeniden başlatılacak arama çalışmalarına umutla devam edeceklerini belirtti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri ile jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi.