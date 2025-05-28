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Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Şanlıurfa'da sulama kanalına kapılan 13 yaşındaki Ahmet Ali için arama çalışmalarına hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 21:51
Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Şanlıurfa'da Arama Kurtarma Çalışmalarına Ara Verildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan 13 yaşındaki Ahmet Ali'nin bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 3. gününde çeşitli nedenlerle duraklatıldı.

Çocuğun Kaybolduğu Tarih

Olay, 26 Mayıs tarihinde, ilçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suriye uyruklu olan Ahmet Ali, sulama kanalına girmesi sonucu akıntıya kapıldı.

Bu trajik olayın ardından, çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, Il Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Hava Koşulları Çalışmaları Etkiledi

Geniş bir alanda süren arama çalışmaları, hava karardığı için sabaha kadar durduruldu. Ekiplerin, çocuğu kurtarma çabaları ise devam edecek.

Halk, aile ve arama kurtarma ekipleri Ahmet Ali'nin bir an önce bulunması için umutla beklemektedir.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde sürdü.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde sürdü.

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