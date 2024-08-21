Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuklardan Birinin Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'da Üzücü Bir Olay
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, girerek sulama kanalına giren iki kardeşten biri kayboldu. Olay, Büyüktürbe Mahallesi'nde gerçekleşti.
Kaybolan Kardeşler
Yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16), sulama kanalına girdikten sonra akıntıya kapıldı. Dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri derhal arama çalışmalarına başladı.
Cesede Ulaşıldı
Olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, çocuklardan birinin cesedine ulaşıldı. Yapılan otopsi işlemlerinde bulunulan cesedin İsa Hamadi'ye ait olduğu belirlendi.
Devam Eden Arama Çalışmaları
İsa'nın cesedi, hastane morguna kaldırılırken, diğer kardeş Yusuf için arama çalışmaları hala sürmektedir. Olayın ardından AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.