Şanlıurfa'da Tahliye Kanalına Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa Eyyübiye Uğurlu Mahallesi'nde tahliye kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 18:44
Şanlıurfa'da Tahliye Kanalına Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşen inek kurtarıldı

Olayın Detayları

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde tahliye kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesinde meydana geldi. Bir kişi ineğini otlatmak için mahallenin kırsalına götürdü. Burada otlayan inek, tahliye kanalına düşerek bataklığa saplandı.

Çamura saplanan ineğini kurtaramayan kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları titiz çalışmaların ardından ineği kanaldan çıkarttı. Olayın ardından ineğin sahibi, çamura saplanan hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

