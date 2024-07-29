Şanlıurfa'da Tarihi Geçmiş Şeker ve Lokumlar İmha Edildi

Şanlıurfa'da Denetimlerle Güvenli Gıda Uygulamaları Sağlanıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum ele geçirildi.

Denetimler Sıkı Tutuluyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda dağıtım yapan bir işletmede kapsamlı bir kontrol gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında, ambalaj etiketi değiştirilmiş ve tüketim tarihi geçmiş bir ton gıda ürünü tespit edildi. Ele geçirilen şeker ve lokum, gerekli yasalar çerçevesinde imha edildi.

Yasal Süreç Başlatıldı

İlgili gıda işletmesine yasal işlemler başlatılarak, para cezası kesildi. Bu tür denetimlerin, halk sağlığını korumak için devam edeceği bildirildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum imha edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum imha edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum imha edildi.