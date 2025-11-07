Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı, 20 Milyonluk Taşınmaza El Konuldu

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Jandarma ekipleri Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde baskın düzenledi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 51 adet isme yazılı senet ile toplam 20 milyon 335 lira değerinde evrak ele geçirildi. Aramalarda ayrıca yazılı sözleşme, bilgisayar kasası, flaş bellek, gizli kamera ve tabanca bulundu.

Suçtan elde edildiği tespit edilen ve mahkeme kararıyla el konulan taşınmazın değeri 20 milyon lira olarak bildirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'DA TEFECİLİK OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI