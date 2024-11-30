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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılarına 874 Yıla Kadar Hapis Cezası İstenen Dava

Şanlıurfa'da 49 sanık hakkında açılan davada dolandırıcılıkta 874 yıla kadar hapis istendi.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:42
Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılarına 874 Yıla Kadar Hapis Cezası İstenen Dava

Şanlıurfa'da Dolandırıcılara Ağır Ceza

Şanlıurfa'da, yabancı uyruklu kişileri telefonla arayarak dolandıran 49 sanığın davasında, 874 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Kendilerine kamu görevlisi kimliği uyduran sanıklar, 10 milyon 810 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla yargılanıyor.

Dolandırıcılık Yöntemleri ve Suçlamalar

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların telefonla kurdukları bağlantılarda korku yaratarak mağdurlardan para ve ziynet eşyası talep ettikleri yer alıyor. Bu süreçte sahte polis kimliği kullanan dolandırıcılar, suçlu olmalarına rağmen mağdurları 'gizli bir soruşturma' yürüttükleri konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Yabancı Uyruklu Mağdurlar

Sanıkların, eğitim almak için Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirdiği, özellikle Türkmenistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'dan gelen yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri hedef aldığı belirtildi.

İddianamenin Detayları

İddianamede, dolandırıcılık eylemleri sonucunda 50 mağdura 10 milyon 810 bin lira kaybettirildiği ifade ediliyor. Sanıkların belirli bir iş bölümü ile hareket ettikleri ve GSM hatları aracılığıyla mağdurlara ulaştıkları da kaydedildi.

Ceza İsteği

İddianamede, “atıcı” olarak tanımlanan sanıklardan Aziz F, Salih F ve İsmail F için toplamda 874'er yıl hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanık Ömer C. için ise 40 ile 105 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Geri kalan 45 sanık için de 15'er yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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