Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığına Açık Mücadele
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık gerçekleştiren 4 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonuyla gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, dolandırıcıların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.
Eş Zamanlı Operasyon Gerçekleştirildi
Akçakale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dolandırıcılığı önlemek amacıyla belirli adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, zanlıların dijital materyalleri yok etmeye çalıştıkları anlaşıldı.
Ele Geçirilen Materyaller
Yapılan aramalarda, toplam 7 cep telefonu, 8 SIM kart, 1 flash bellek, 1 pompalı tüfek ve SD kart tespit edildi.
Yasal İşlemler Başlatıldı
Gözaltına alınan 4 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Halkın güvenliğini tehlikeye atan dolandırıcılara karşı duyarlılık oldukça önem arz etmektedir.