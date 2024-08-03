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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Akçakale'de dolandırıcılık iddiasıyla 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 13:51
Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığına Açık Mücadele

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık gerçekleştiren 4 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonuyla gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, dolandırıcıların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyon Gerçekleştirildi

Akçakale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dolandırıcılığı önlemek amacıyla belirli adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, zanlıların dijital materyalleri yok etmeye çalıştıkları anlaşıldı.

Ele Geçirilen Materyaller

Yapılan aramalarda, toplam 7 cep telefonu, 8 SIM kart, 1 flash bellek, 1 pompalı tüfek ve SD kart tespit edildi.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Gözaltına alınan 4 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Halkın güvenliğini tehlikeye atan dolandırıcılara karşı duyarlılık oldukça önem arz etmektedir.

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