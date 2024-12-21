DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.428.644,24 -0,71%

Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı, 8 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:50
Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin telefon dolandırıcılarına yönelik il merkezinde 9 adrese operasyon düzenlediğini duyurdu. Yapılan operasyonda 8 kişinin suçüstü yakalandığı belirtildi.

Vali Şıldak, operasyonda ele geçirilen malzemeler hakkında bilgi vererek, toplamda 17 cep telefonu ve 16 sim kartın ele geçirildiğini ifade etti. Şüphelilerin, 9 kişiyi 9 milyon 445 bin 368 lira dolandırdığı kaydedildi.

Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ünün tutuklandığını, kalan 4'ünün ise adli kontrol şartları altında serbest bırakıldığını açıklayan Vali Şıldak, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için sıkı önlemler alınacağını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Grup Başkanvekili Günaydın, İzmit'te Oyuncak Müzesi Açılışına Katıldı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: D-8 Ülkeleri Hukuksuzluklara Karşı Birlikte Hareket Etmeli
3
Arap Ülkeleri ve Kurumları Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısını Kınadı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu: 'Lüks Değil, İhtiyaç!'
5
Fatih Şahin: 'AK Parti Herkesin Partisidir!'
6
Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç, Sürücüyü Hayatından Etti
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa İçin İhtiyaç Vurgusu

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı