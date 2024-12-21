Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin telefon dolandırıcılarına yönelik il merkezinde 9 adrese operasyon düzenlediğini duyurdu. Yapılan operasyonda 8 kişinin suçüstü yakalandığı belirtildi.

Vali Şıldak, operasyonda ele geçirilen malzemeler hakkında bilgi vererek, toplamda 17 cep telefonu ve 16 sim kartın ele geçirildiğini ifade etti. Şüphelilerin, 9 kişiyi 9 milyon 445 bin 368 lira dolandırdığı kaydedildi.

Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ünün tutuklandığını, kalan 4'ünün ise adli kontrol şartları altında serbest bırakıldığını açıklayan Vali Şıldak, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için sıkı önlemler alınacağını vurguladı.