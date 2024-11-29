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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen operasyonda telefon dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:00
Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığına Geçit Yok!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 6 şüpheli telefon dolandırıcılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonla dolandırıcılık yapan şahısların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, ekipler 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, dolandırıcıların kullandığı bir dizi delil ele geçirildi:

  • 15 cep telefonu
  • 8 sim kart
  • 5 bilgisayar
  • 1 kamera kayıt cihazı
  • 1 flash bellek

Zanlılar, gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bu operasyon, bölgede artan telefon dolandırıcılığı vakalarına karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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