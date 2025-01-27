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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 2 Tutuklama

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:43
Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığına Geçit Yok!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir telefon dolandırıcılığı operasyonunda, 2 zanlı yakalanarak tutuklandı.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma başlattı. Dolandırıcıların, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları kandırdığı tespit edildi.

Operasyonun Detayları

Harran ilçe merkezinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 6 sim kart ele geçirildi. Ayrıca, 5 cep telefonunun yakılmak üzere sobaya atıldığı ortaya çıkarıldı.

Adliye Süreci

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan zanlıların, dolandırıcılık faaliyetlerine son vermek amacıyla gerekli işlemler devam ediyor.

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