Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığına Geçit Yok!
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir telefon dolandırıcılığı operasyonunda, 2 zanlı yakalanarak tutuklandı.
Emniyet Ekipleri Harekete Geçti
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma başlattı. Dolandırıcıların, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları kandırdığı tespit edildi.
Operasyonun Detayları
Harran ilçe merkezinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 6 sim kart ele geçirildi. Ayrıca, 5 cep telefonunun yakılmak üzere sobaya atıldığı ortaya çıkarıldı.
Adliye Süreci
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan zanlıların, dolandırıcılık faaliyetlerine son vermek amacıyla gerekli işlemler devam ediyor.