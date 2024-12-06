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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı

Harran ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli, adliyede tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 22:51
Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Dolandırıcılıkta Çarpıcı Gelişme

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, telefonla dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kamu Görevlisi Gibi Davrandılar

Telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahısların yakalanması için Harran Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, emniyet birimleri 29 Kasım’da harekete geçti.

Operasyon kapsamında düzenlenen çalışmalarda, 6 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 8 sim kart, 5 bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 flash bellek ele geçirildi.

Şüphelilerin il emniyetindeki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmaları sağlandı.

Bu operasyon, Şanlıurfa'da artan telefon dolandırıcılık vakalarına karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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