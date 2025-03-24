Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcılığa 5 Tutuklama

Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık faaliyetlerini durdurma amacıyla bir çalışma başlattı.

Başarılı Operasyon

Yapılan çalışmalar neticesinde, ekipler ilçe merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Delil Toplama Çalışmaları

Adreslerdeki aramalarda, 9 cep telefonu, 10 SIM kart, SIM kart bloğu ve kamera kayıt cihazı gibi suç unsurları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Geniş Kapsamlı Dolandırıcılık Ağı

Ele geçirilen delillerin incelenmesi sonucu, şüphelilerin 16 ilde 29 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Bu tür dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi için emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor.