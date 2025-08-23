DOLAR
Şanlıurfa'da Termometreler 55 dereceyi Gösterdi

Şanlıurfa'da Atatürk Bulvarı'ndaki termometre 55 dereceyi gösterdi; vatandaşlar Balıklıgöl ve parklarda gölgede serinlemeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 15:21
Kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 derece'yi gösterdi. Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometrede kaydedilen 55 derece sıcaklık, vatandaşları dış mekanlarda tedbir almaya yöneltti.

Birçok kişi Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışırken, sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Vatandaşlardan Halil Gamsız, havaların sıcak ve bunaltıcı olduğunu belirterek, genellikle klimalı mekanlarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.

