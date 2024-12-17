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Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa merkezli operasyonda 4 ilde DEAŞ ve PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:55
Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa merkezli olarak gerçekleştirilen büyük bir terör operasyonunda, DEAŞ ve PKK-KCK/PYD-YPG gibi terör örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi için yoğun bir çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmalar sonucunda, DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli ve PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 5 kişi, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ile yakalandı.

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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