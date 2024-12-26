Şanlıurfa'da Terörle Mücadele Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Terörle Mücadele Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a yönelik operasyon sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Daire Başkanlıkları'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Eş Zamanlı Operasyon

Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyon sonucunda, terör örgütü PKK-KCK/YPG-PYD üyesi oldukları iddia edilen 2 kişi, örgütün propagandasını yaptığı belirtilen 1 kişi ve DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 1 kişi yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 115 mermi, 4 cep telefonu ve 3 flash bellek ele geçirildi.

Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.