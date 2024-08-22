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Şanlıurfa'da Tır Kazasında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Akçakale'de geri manevra yapan bir tır, bisikletiyle oynayan 10 yaşındaki Yasin Demirkan'a çarparak ölümüne sebep oldu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 20:25
Şanlıurfa'da Tır Kazasında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trajedi: Çocuk Tırın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, geri manevra yapan bir tırın çarptığı 10 yaşındaki Yasin Demirkan yaşamını yitirdi. Olay, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi.

Tır, Geri Manevra Yaptı

Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, geri manevra yaparken bisikletiyle oynayan Yasin Demirkan'a çarptı. Kaza sonrası bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cansız Bedeni Morgda

Yasin Demirkan’ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır Sürücüsü Aranıyor

Kazanın hemen ardından tırın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yetkililer, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

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