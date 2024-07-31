Şanlıurfa'da Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü

Şanlıurfa'da Feci Kaza

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Birecik-Suruç kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi.

Kaza Anı ve Olay Yeri Detayları

Otomobilin sürücüsü Mehmet Tahir Yaslı, 63 LC 279 plakalı aracıyla seyir halindeyken, Mustafa Ara tarafından kullanılan 63 AGP 986 plakalı tır ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

Yardım ekipleri, sürücü Mehmet Tahir Yaslı'nın kazadan hemen sonra olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası Birecik-Suruç kara yolunda bir süre trafik durdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.