Şanlıurfa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:34
Şanlıurfa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Feci Kaza!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kırsal Taşkıran Mahallesi civarında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, M.S.B. yönetimindeki 63 AGG 910 plakalı otomobil, İ.E'nin kullandığı 27 ATP 661 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybeden ve Yaralı

Kazada otomobilde bulunan N.B., olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olan otomobil sürücüsü ise Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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