Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç bir tıra arkadan çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kazanın, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 5'inci kilometresinde gerçekleştiği öğrenildi. Ömer Faruk Vural'ın kullandığı 33 ATG 358 plakalı hafif ticari araç, yabancı plakalı bir tıra çarparak kaza yaptı. Kaza sonucu, hafif ticari araçta bulunan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Vural, hemen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.