Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Feci Kaza

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aracının lastiğini değiştiren sürücü ve yanındaki iki kişiye tır çarparak korkunç bir kazaya yol açtı. Bu olayda maalesef 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ciddi şekilde yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Ferhat Bingöl (40) yönetimindeki 06 AB 569 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda lastiği patlayınca sağ şeritte durmak zorunda kaldı. Aracın lastiğini değiştirmek üzere araçtan inen Bingöl ve yanındaki iki kişi, sürücüsünün ismi A.U. olduğu belirtilen 73 DD 443 plakalı tır tarafından aniden çarpıldı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybedenler

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Ferhat Bingöl ile Halil Ayhan Sunan'ın (35) olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Ciddi yaralanan Serhat Çakar (26) ise acil olarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Olayın ardından tır sürücüsü A.U. gözaltına alındı ve kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bu üzücü olay, trafik güvenliği konusundaki duyarlılığı bir kez daha gündeme getirdi.