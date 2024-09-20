Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Kaza: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bir otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Sonrası

H.B. yönetimindeki 63 MB 9322 plakalı hafif ticari araç, Suruç-Mürşitpınar kara yolunun kırsal Binatlı Mahallesi kavşağında, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 ADV 387 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi.

Olay Yerinde Hızlı Müdahale

Kaza ihbarının ardından, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma, kaza mahallinde detaylı inceleme gerçekleştirirken, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.