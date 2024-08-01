Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Elim Trafik Kazası

Şanlıurfa'da yaşanan trajik bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki yayalara çarptıktan sonra park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Kaza anında, kaldırımda bulunan iki çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan altı kişi çeşitli hastanelere ambulanslarla sevk edildi. Hastanede tedavi altında bulunan üç çocuk, ne yazık ki kurtarılamadı.

Resmi Açıklamalar ve İfade Edilen Başsağlığı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasim Gulpınar ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kazanın detaylarını gazetecilerle paylaştı. Şıldak, "Kaza, seyir halindeki bir aracın bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yaya vatandaşlar ile park halindeki 2 araca çarpması sonucu meydana geldi. Maalesef bu kazada 5 vatandaşımızı kaybettik; bunlar çocuk yaştaki bireyler. Olay yerinde 2 çocuğumuz yaşamını yitirdi, 3 çocuğumuz ise hastanede tedavi sırasında hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin durumu ağır, tedavileri sürüyor. Araçlarla ilgili tespitler yapılmakta ve yol trafiğe kapalıdır," şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı dileyen Şıldak, yaralılara acil şifalar dileyerek, tüm sürücüleri trafikte dikkatli olmaya çağırdı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.