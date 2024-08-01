Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trajik Bir Kaza

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında gerçekleşti. Kontrolden çıkan bir otomobil, önce kaldırımdaki yayalara çarptı, ardından park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada iki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere taşındı. Ancak hastanede tedavi gören 3 çocuğun yaşam mücadelesi de sonlandı. Kaza sonrası hastanede tedavi altında bulunan 3 yaralıdan birinin durumu kritik durumda.

Olay Yeri İncelendi

Olay yerindeki incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Belediye ekipleri, temizlik çalışmaları tamamladıktan sonra Akçakale yolunu yeniden trafiğe açtı.

Resmi Açıklamalar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasim Gulpinar ve Vali Hasan Şıldak, olay yerinde gerçekleştirdikleri incelemeler sırasında gazetecilere bilgi verdi. Vali Şıldak, kazanın detaylarını aktardı:

"Kazanın sebebi henüz belirlenemedi. Kontrolden çıkan aracın, yaya vatandaşlarımıza ve park halindeki araçlara çarpması olayını yaşamış bulunuyoruz. Çok üzgünüz ki bu kazada 5 çocuk hayatını kaybetti. Tedavi edilen yaralılarımızın durumu izleniyor. Ekiplerimiz, kazanın nedenini ve sorumlularını araştıracak."

Kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Vali Şıldak, yaralılara da acil şifalar diledi. Trafikte dikkatli olunması konusunda sürücülere çağrıda bulundu.