Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trafik Kazasında 5 Yaşındaki Çocuk Öldü

Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Zenan Cuda (5)'ya bir otomobil çarptı.

İ.C. yönetimindeki 44 AEU 405 plakalı otomobil, Haliliye Bulvarı üzerinde çarpma sonucu kazaya sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cuda, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak otomobil sürücüsü İ.C. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.