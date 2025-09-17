Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa Haliliye'de yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Zenan Cuda'ya 44 AEU 405 plakalı otomobil çarptı; çocuk hastanede yaşamını yitirdi, sürücü gözaltında.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:39
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trafik Kazasında 5 Yaşındaki Çocuk Öldü

Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Zenan Cuda (5)'ya bir otomobil çarptı.

İ.C. yönetimindeki 44 AEU 405 plakalı otomobil, Haliliye Bulvarı üzerinde çarpma sonucu kazaya sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cuda, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak otomobil sürücüsü İ.C. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı: 16 Yaşındaki Saldırgan ve 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Ömer Çelik: Menderes, Zorlu ve Polatkan 64. Yılında Rahmetle Anıldı
3
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
4
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında
5
İsrail Gazze'de Psikolojik Savaşla Filistinlileri Yerinden Etmeye Çalışıyor
6
Türk İş Dünyası Bişkek’te 5 Milyar Dolarlık Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefine Odaklandı
7
Ağustos'ta Trafiğe 215.130 Araç Kaydedildi, Toplam 32,8 Milyonu Aştı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu